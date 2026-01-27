No reencontro com o seu antigo pupilo Álvaro Arbeloa, José Mourinho revelou não ter falado com ele após a sua promoção à equipa principal do Real Madrid. Isto acontece antes de um decisivo embate entre águias e blancos para a Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

Mensagem ou conselho para Álvaro Arbeloa

«Pensei imediatamente - que corra tudo bem. É o que quero. Arbeloa pode treinar qualquer clube que é isso que quero. Ao Real Madrid igual. Real Madrid com Arbeloa... pode imaginar que espero que corra muito bem. Só amanhã é que espero que corra mal. Não o posso analisar como treinador porque não conheço. Não o vi a treinar, não o segui com os meus olhos na sua trajetória com os jovens. Há uma dimensão humana para ser treinador do Real Madrid que é necessária. Conselhos, nenhum. Importante é que esteja feliz, que goste muito. Hoje em dia ser treinador é muito difícil porque há muita gente que sabe mais do que tu, que te critica todos os dias, que fazem de influencers do mundo do futebol. Para gente que inicia agora é preciso gostar.»

Se falou com Álvaro Arbeloa

«Não falei. O meu número de telefone é muito complicado, porque o que está sempre [disponível] é o do clube. A minha família tem-no. O outro muda muito. Como eu perco o contacto de muitos, muitos perdem o meu. Com o Álvaro não é preciso uma chamada para desejar boa sorte. Ele sabe.»