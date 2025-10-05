José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em flash interview à Sport TV o nulo diante do FC Porto neste domingo:

Clássico com poucas chances

«A nossa situação era complicada. Não podíamos sair a sete pontos daqui. Queríamos sair a um, mas nem eu no banco me senti em condições de arriscar para ganhar, nem os próprios jogadores em campo sentiram. O jogo estava bem controlado e não se podia perder. Eles [FC Porto] podiam perder, até porque vêm de uma série de jogos boa. Para nós era fundamental não perder. O Sporting empatou, o que quer dizer que saímos deste fim de semana sem pontos perdidos para FC Porto ou Sporting. Estamos cá, estamos vivos.»

Análise ao rendimento

«Foi uma equipa que percebeu tudo. Por características individuais nossas, na frente não temos jogadores muito rápidos e diretos. Mas fomos fantásticos na organização. Contra uma equipa que não é fácil pela qualidade. Viemos com grande personalidade e tranquilidade. O Trubin não faz uma defesa e Mora faz um remate ao 'pau'. Nada mais. O FC Porto teve muitas dificuldades.»

Explicação das alterações

«O William Gomes tem jogo interior, tem pé esquerdo, faz golos e tem essa confiança. Apanha o Dahl com 70 minutos e no fim protejo com o Tomás Araújo. Ainda por cima ele é destro, bloqueia melhor o interior. O Lukebakio estava morto. Podia ter arriscado qualquer coisa mas não me senti confortável. O lateral-esquerdo é ofensivo, com bom motor [Moura]. Meti o Leandro [Barreiro] para compactar e ajudar o Dedic, que estava em dificuldade. O único jogador que apareceu doente foi Ivanovic. podia ter pensado nele para render Pavlidis, mas não fui por aí. Foi o único que hoje caiu.»

«A equipa vai crescendo, tivemos esta semana dois jogos de elevadíssimo grau de dificuldade, dois jogos que se ganham. O FC Porto tinha pernas, motores para atacar a profundidade. Nós temos uma equipa diferente, mais de bola no pé.»

Receção no Dragão foi a esperada?

«Claro que sim. Perfeito, no problem.»