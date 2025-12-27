Mourinho: «Não posso garantir que Leandro Barreiro vá a jogo»
Treinador das águias explicou ainda a razão que o levou a marcar a conferência de imprensa às 9h30
01:42
Mourinho brinca com conferência matinal: «Tinha esperança que não aparecessem…»
02:00
Mourinho e a polivalência de Sidny: «Vou ter de ajudá-lo a descobrir a posição mais forte»
03:54
«Influência de Sidny Cabral em Banjaqui e José Neto? Não tem nada a ver»
01:41
José Mourinho: «A única coisa que temos feito nos últimos tempos é jogar finais»
00:59
Mourinho: «Otamendi, Rui Costa, Mário Branco, Simão Sabrosa, ninguém me disse nada»
01:50
Mourinho utiliza Hamilton para responder a Varandas: «É o clube com mais troféus em Portugal»
03:05
«Quando perdemos Lukebákio ficámos coxos naquele perfil, demos à equipa outra dimensão»
00:41
Mourinho antevê visita a Braga: «Difícil, muito difícil»