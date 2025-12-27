Na antevisão ao Sp. Braga-Benfica, da 16.ª jornada do campeonato nacional, José Mourinho não se quis comprometer sobre a recuperação de Leandro Barreiro e explicou porque marcou uma conferência de imprensa às 9h30.

Leandro Barreiro

«A 100 por cento não direi, mas treinou com a equipa e os sinais foram positivos. Na semana passada o Barreiro eu disse que ele estava bem antes do treino, mas depois já não estava. Hoje igual. Não posso garantir que vá a jogo, porque receio que alguma coisa aconteça.»

Conferência de imprensa às 9h30

«Aproveito para explicar porque é que a conferência foi tão cedo. Tinha preparado uma resposta meio provocadora. Tinha a esperança que não aparecessem. Mas a realidade é que temos reunião a seguir ao treino. Treino acaba, reunião, almoço e depois partimos para a Luz que é onde deixamos os carros. Para vir aqui dois ou três minutos, ou fazíamos na BTV outra vez ou fazíamos antes do treino para vocês terem algo. Perdemos dois dias com o 24 e 25. Mesmo que o treino seja de recuperação, temos análises ao adversário. Perdemos para o bem emocional dos jogadores, funcionários e eu próprio. Mas temos de ganhar tempo hoje. Normalmente chegamos [a Braga] ao jantar, hoje chegamos uma hora e meia para termos algum tempo.»