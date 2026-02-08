José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Alverca por 2-1 no Estádio da Luz:

O que falta ao Benfica para transformar o controlo em tranquilidade?

«Fazer golos. Há jogadores que, por natureza, têm golo. O Anísio tem golo. É abençoado. Chega, cabeça, golo. Há outros jogadores que não têm muito golo. Estou a tentar modificar isso nos nossos jogadores mais ofensivos. O golo que o Schjelderup fez hoje é um golo que eu adoro, porque é um tap in, um encostar na baliza, mas é seguir a jogada, ter a ambição de fazer golo e ser guloso. Nós não temos muitos jogadores gulosos. Pelo contrário, temos muito jogador que não gosta de doce. O doce está ali e eles não vão buscar. Eu gosto de jogadores ofensivos gulosos e não temos muitos com esse DNA. Vão ver estatisticamente o historial destes nossos jogadores de ataque: quantos golos marcaram na carreira o Prestianni, o Sudakov e o Schjelderup? Estamos a falar de muito bons jogadores, que estão a melhorar em muitos aspectos do jogo, mas temos de melhorar números. Jogadores de ataque têm de fazer mais do que nove golos. Têm de entrar nos dois dígitos numa época. Menos de dois dígitos é para médios e centrais que vão lá de vez em quando.»

Sobre o que dá Rafa em comparação com Sudakov

«Dá mais profundidade do que o Sudakov. O Sudakov baixa mais do que ele e pega no jogo em zonas interiores. Durante a primeira parte perguntei-me se não estava a faltar o Sudakov para dar continuidade ao nosso jogo ofensivo, mas ele não está a definir bem nos últimos metros. O Rafa dá mais profundidade e chega mais. Na segunda parte há uma bola em que ele aparece na área e desvia ao poste. Neste tipo de situação ele chega. Jogar os dois juntos é uma opção para nós. Às vezes há a tendência de se dizer que quando um jogador está o outro não está. Uma equipa grande precisa disto e penso que para a semana, contra o Aves, poderemos também ter Lukebakio, que nos dará outro tipo de jogo.»