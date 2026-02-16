Na véspera do reencontro com o Real Madrid, a imprensa espanhola noticia que José Mourinho poderá suceder a Álvaro Arbeloa no comando técnico dos «merengues», até pela cláusula no contrato com o Benfica que facilita a saída. No entanto, o treinador português garante que não tem qualquer contacto com a estrutura madrilena.

«Não encaro [essa possibilidade], porque não conheço nenhuma possibilidade. Não vou alimentar, não tenho motivo nenhum para alimentar. A única coisa que existe, de facto, é que tenho mais um ano de contrato com o Benfica. É a única coisa objetiva. Foi o próprio Benfica a tornar público quando eu assinei, que, em função do período eleitoral, por razões éticas, deveríamos deixar este contrato de dois anos com uma situação fácil de romper, porque poderia chegar uma nova direção e presidente com ideias diferentes. Obviamente que é este o contrato que está em vigor, mas é a única coisa que existe. Não tenho contacto absolutamente nenhum com o Real Madrid nem com ninguém ligado ao Real Madrid», disse Mourinho, à Sport TV.

«Tenho mais do que uma simples amizade com o Arbeloa, gostava muito que perdesse com o Benfica de novo, mas também gostava que ele tivesse o maior sucesso no Real e que lá ficasse muitos anos», acrescentou.