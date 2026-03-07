José Mourinho, treinador do Benfica, insinuou que outros clubes na Liga tiveram «ajudas feias», ao contrário da sua equipa. Técnico rejeita ainda falar sobre a troca de acusações entre FC Porto e Sporting. Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga e agendado para as 18 horas, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol:

«O jogo do Sporting não muda nada. O resultado não terá influência nenhuma. Temos de sentir o jogo com a ambição que temos. O que nos motivou a dar muito ao pedal sem ter uma única ajuda daquelas que são feias, que uma pessoa até se sente mal com elas. Ainda bem. Tivemos alguns empurrões ao contrário, mas lutámos muito para chegar a este jogo.»

Guerra comunicacional entre Varandas e Villas-Boas

«Misturar comunicados do Benfica com palavras dos presidentes de Sporting e FC Porto é exagerado. Presidente é presidente, treinador é treinador. Salvo alguma situação limite, não vou comentar. São eles que nos empregam e desempregam. Longe de mim comentar as palavras deles.»