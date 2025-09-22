José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, em atraso da primeira jornada da Liga:

Houve contactos do Benfica ainda com Bruno Lage como treinador?

«Dou uma resposta quase como um apelo. Se quiserem acreditar em mim, ótimo. Se não quiserem, não posso fazer nada para que acreditem em mim. Digo-vos a verdade. Podem dizer “essa é a sua verdade”, porque depois há a verdade de outras pessoas, que ou foram intoxicadas com mentira ou acreditam mais noutras pessoas do que no Benfica ou naquilo que mais ou menos já vos disse, mas que vou repetir para que não fiquem quaisquer tipos de dúvidas: no verão, não tive contacto absolutamente nenhum com o Benfica, com o presidente nem com nenhum agente, mandatado ou não. Nessa altura, o diretor Mário Branco não estava sequer ainda no Benfica. Tinha contrato com o Fenerbahçe e queria cumpri-lo até ao final. Na minha cabeça, estava longíssimo de pensar que podia voltar a Portugal como treinador de clube».

«Sempre pensei que, mais cedo ou mais tarde, a Seleção iria acontecer. Podia acontecer o Roberto [Martínez] ser campeão do Mundo, querer sair em grande e eu poder entrar. Mas não tive nenhum contacto da Federação, também. Tive zero contactos com o Benfica. É verdade que, há uns anos, sem conseguir precisar quantos, tive contactos com o Benfica, mas estava a trabalhar e as coisas não se proporcionaram nesse momento. Depois da entrada do diretor-geral [Mário Branco], esse tipo de conexão que tentam fazer… Para me tornar num grande amigo de uma pessoa que conheço só no futebol é difícil. Se num ano construímos alguma coisa importante entre nós foi porque do outro lado estava uma pessoa séria, um profissional sério. Depois, quando veio para o Benfica e houve 25 por cento de possibilidade de o Benfica poder jogar com o Fenerbahçe [no play-off da Liga dos Campeões], o nosso contacto acabou. E não houve mais enquanto o Fenerbahçe-Feyenoord, o Benfica-Nice e o Fenerbahçe-Benfica se jogaram».

«Quando o Benfica perdeu três pontos com o Qarabag, estava em Barcelona com a minha mulher e no dia seguinte nem sequer foi o diretor-geral que me ligou, foi o presidente, para perguntar se valia a pena conversarmos. Nem sequer sabia que a decisão [de demitir Bruno Lage] estava tomada. Disse-lhe que claro que podemos conversar. E acabou a história. Se quiserem acreditar em mim, ótimo, agradeço. Se quiserem acreditar em fantasia, noutras coisas, alimentar uma história que não tem história, não posso fazer nada».