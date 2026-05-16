José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril. O técnico admitiu que ainda é possível ficar nos encarnados, mas apontou também para a cláusula que lhe permite decidir o que fará na próxima época:

Bons 15 minutos à Benfica esta noite?

«Houve vários 15 minutos ao Benfica em muitos jogos. Em Famalicão e em muitos outros jogos também houve.»

Vai ficar ou vai sair do Benfica?

«Não sei. Quando souber, digo!»

Real Madrid? Há a hipótese também de continuar?

«Há hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é nesta próxima semana ver o que tenho. Objetivamente tenho uma proposta de renovação do Benfica que eu agradeço tanto quanto a oportunidade que me foi dada de treinar o Benfica há uns meses. Nas últimas semanas não quis debruçar-me sobre o meu futuro. Nenhum de nós é parvo e obviamente que existe alguma coisa, mas não há contrato assinado ou sobre a mesa e não há conversas entre mim e o presidente do Real Madrid ou entre mim e alguém da estrutura do clube. A única coisa real e efetiva é uma proposta de continuidade do Benfica que eu agradeço tanto quanto a oportunidade e a honra que me foi dada de assinar pelo Benfica.»

Rui Costa fez tudo para o segurar?

«Rui Costa fez um contrato comigo quando vim para cá, em que concordámos ter uma cláusula que nos defendia em termos éticos de uma eventual derrota dele nas eleições. Tenho contrato por mais um ano. O Benfica não é obrigado a renovar comigo, mas ao não renovar mantivemos esta cláusula que está aberta mais uns dias e que me dá a possibilidade de sair se for essa a minha decisão. Mas não tenho crítica absolutamente nenhuma a fazer ao presidente. Fomos nós que concordámos com este tipo de contrato. De facto, tenho mais um ano de contrato.»

Qual é a probabilidade de ficar?

«Neste momento há 99 por cento de hipóteses de ficar. Além de ter contrato, tenho uma proposta de renovação para ficar que não vi, mas que o meu agente me disse que é uma excelente proposta.»

Quanto ao Real Madrid, não tenho nada, a não ser conversas entre o Jorge [Mendes] e o presidente e a estrutura.»

RíoS disse que gostava que ficasse...

«Despedi-me dos jogadores desejando o melhor Campeonato do Mundo aos que vão e as melhores férias aos que não vão. O que lhe disse foi que tenho um orgulho tremendo naquele balneário e no Benfica do Seixal. No grupo de jogadores e de pessoas que ali trabalham só há coisas boas. (...) Há dignidade, há respeito pelo Benfica e o terceiro lugar nem de perto reflete o trabalho que ali foi feito. Dói-me o coração ouvir algum insulto nas bancadas. (...) Dói-me o coração por estes rapazes, que a única coisa que levam para casa é a honra de serem a única equipa imbatível da Europa no futebol. Isso diz muito do que é esta equipa: o respeito pelos adeptos e pelo clube. A equipa sentiu muita coisa. Voltou a repetir: aqui ninguém é parvo, nem os que perderam, nem os que ganharam. Alguns gostam de fazer os outros passar por parvos, mas aqui ninguém é parvo. E eu sinto profundamente, muito mais por eles do que por mim.

O Benfica tem um bom grupo, um Seixal limpo e bom. Tem muitas condições para voltar a ser feliz, mas não chega.»

É possível dizer não a Florentino Pérez ou será difícil dizer não ao Real Madrid?

«Depende da proposta e do que quiserem de mim e se eu estou em condições de poder dar ou de atingir o que me propõem e o perfil de trabalho que me possam pedir. Mas quero ter o meu tempo para poder conversar, para poder analisar e para poder decidir o melhor para mim.

No fundo, o Benfica é o Benfica e já não dá para disfarçar o que eu sinto pelo Benfica: andei a minha carreira toda a disfarçar e agora já não dá para disfarçar. Mas a minha carreira é a minha carreira e veremos o que vai acontecer.

Mas repito! O Seixal está pronto para atacar títulos. O Seixal está!»