Mourinho: «Ninguém do Real Madrid falou comigo»
Treinador do Benfica garante que não houve contactos do clube espanhol e responde sobre a renovação
O treinador do Benfica, José Mourinho, garantiu ao início da tarde desta sexta-feira que «ninguém» do Real Madrid falou consigo para um possível regresso ao clube espanhol e «nada» adiantou sobre uma possível reunião na próxima semana para renovar com o Benfica, noticiada em Espanha. Palavras na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão (sábado, 18h) da 32.ª jornada da Liga:
Se houve algum contacto do Real Madrid consigo ou com a estrutura do Benfica
«Não, do Real Madrid ninguém falou comigo. Isso posso garantir, já estou no futebol há muitos anos, estamos habituados a estas coisas, mas nada de Real Madrid.»
Jornal Marca noticia nas últimas horas reunião de Mourinho para renovação:
«Não posso adiantar nada, já disse ao seu colega [ndr: na resposta anterior] que relativamente ao Real Madrid nada e relativamente ao Benfica vocês conhecem a situação, eu tenho mais um ano de contrato com o Benfica e já está.»