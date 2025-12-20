O Benfica realizou, na noite desta sexta-feira, o habitual jantar da formação no Benfica Campus, num momento no qual marcou presença o treinador da equipa principal, José Mourinho, assim como quatro jogadores da equipa principal formados no Seixal: Tomás Araújo, João Rego, Nuno Félix e Rodrigo Rêgo.

O jantar ficou marcado pela entrega de presentes por parte dos quatro jogadores da equipa principal aos mais novos, bem como por momentos de confraternização entre atletas mais velhos e os mais novos.

Mourinho discursou durante o jantar, dirigindo-se aos mais jovens que estão a fazer formação no Benfica Campus.

«Sem dúvida nenhuma que estar aqui convosco faz perceber que é um sonho para todos chegar onde os mais velhos já chegaram. Não sei quantos anos é que vou ficar aqui, mas gostava muito de poder continuar a fazer aquilo que já temos feito nestes meses em que estou aqui, que é abrir a porta aos sonhos. Um bom Natal para todos e para as vossas famílias», afirmou Mourinho, que já estreou cinco jovens desde que voltou ao Benfica esta época: José Neto, Daniel Banjaqui, Ivan Lima, Rodrigo Rêgo e Tiago Freitas.

«Para nós, treinadores, é quase missão obrigatória dar tudo aquilo que temos pelos nossos jogadores, neste caso, pelos miúdos, mas os senhores e as senhoras que trabalham aqui e que são a vossa família, essas pessoas são espetaculares. Bom Natal para vocês também», finalizou Mourinho, que no treino aberto desta sexta-feira voltou a contar com vários jovens.

Também o diretor técnico do futebol de formação do Benfica, Joaquim Milheiro, salientou a importância de momentos como estes jantares. «Queremos que as nossas crianças se sintam sempre muito felizes no Benfica Campus. Fizemos hoje um conjunto de atividades que fazem parte da cultura Benfica e acabámos com um jantar extraordinário, porque liga pessoas que trabalham em diferentes áreas. Estamos a falar de uma ligação de jogadores que vai desde os 12/13 anos até aos nossos jogadores com 22/23/24 anos, que estão integrados na nossa equipa A, que tiveram a oportunidade também de passar por este ambiente e que sentem um enorme carinho», disse, à BTV.

Os jovens da formação assinaram uma camisola do Benfica entregue a José Mourinho. Mário Branco, diretor geral para o futebol profissional, também marcou presença no jantar.