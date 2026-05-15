Na antevisão ao último jogo do campeonato e antes do último treino da temporada, José Mourinho admite alguma emoção nesta reta final da temporada. E ainda abordou os «milagres» desta época.

Antevisão ao Estoril

«Quem quis entender o significado do 'milagre de ficar em segundo lugar', percebe o que quero dizer. Acredito que podemos ganhar ao Estoril, como acreditava que podíamos ganhar ao Famalicão, como acreditava que podíamos ganhar ao Sp. Braga. Nos dois jogos, fizemos de tudo para ganhar, só não ganhámos porque não aconteceu um milagre. Acredito que vamos fazer outro bom jogo, contra uma equipa difícil, e que vamos jogar o suficiente para ganhar. Depois, há outro jogo [do Sporting], como na semana passada houve outro, em Vila do Conde. Não vai ser fácil, mas vamos dar tudo, como temos feito, desde o princípio da época.»

Orgulhos e lamentos deste ano

«Orgulha-me ser treinador do Benfica a cada dia que o sou. Orgulho-me de mim próprio, por dar o máximo de mim e de muita coisa que foi construída aqui dentro. Mas não vou estar a esmiuçar ou a definir estes pontos de orgulho. Esta época ficará, em qualquer caso, a frustração de, neste momento, para o Benfica conseguir coisas grandes, são precisos milagres. E não deveria ser assim. Deveria ser só o curso natural das coisas, com o mérito para quem trabalha. Neste momento, bem sei que, quando os resultados não são os melhores, há um foco grande sobre os elementos diretamente envolvidos em campo, daí as minhas declarações a seguir ao Sp. Braga. Continuarei, sempre que for o caso disso, a defender um grupo de gente extraordinária, que, durante a época, teve um par de jogos em que, temos de admitir, por nossa culpa... Refiro-me, por exemplo, ao Casa Pia como o caso icónico de um mau jogo da nossa parte. Depois, lutar contra o 'feeling' de que é preciso um milagre é uma coisa muito difícil. Estes rapazes foram extraordinários. Adoro trabalhar com eles, divirto-me muito e, sendo hoje o último treino da época, será até com alguma emoção que, depois, me despeço deles e até breve.»