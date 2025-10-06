José Mourinho reagiu ao empate no Clássico frente ao FC Porto na sala de imprensa do Estádio do Dragão:

«Este resultado construiu-se com muito respeito de parte a parte. Uma equipa que chega num momento a ganhar tudo e a jogar bem, com grande empatia com os seus, sem pressão relativamente à classificação e a saber que sairia sempre daqui líder. Contra uma equipa que não vive o melhor momento e que tem acumulado jogos de dificuldade elevada.»

«Era fundamental tentar ganhar, mas mais fundamental não perder»

«Ainda esta semana nós tivemos um jogo para a Liga dos Campeões e o Francesco teve a oportunidade de mudar toda a equipa para a Liga Europa. Era importante tentar ganhar, mas era fundamental para nós não perder. Eles respeitaram-nos e não arriscaram nada.»

«Na segunda parte, o FC Porto colocou gente fresca a entrar: William Gomes, Rosario, Mora, Gül… Nós, numa situação de alguma fadiga, gerimos o jogo para não o perder. O Benfica joga para ganhar, mas joga para ganhar o campeonato. Às vezes, para se ganhar o campeonato tem de se jogar para o ponto. Hoje era um dia que se joga para ganhar, mas sabe-se que não se pode perder.»

«Ninguém é culpado disto, mas a responsabilidade é dos dois»

«Os jogadores estiveram fantásticos ao nível da concentração. Fomos rigorosos, limpos, inteligentes. É um bom jogo de futebol, sem o perfume do golo. Ninguém é culpado disto, mas a responsabilidade é dos dois.»

«A equipa cresce a diferentes níveis. Em quatro dias jogar Chelsea e FC Porto fora… Um é o campeão do mundo, outro é o líder incontestado do campeonato. Dois estádios difíceis, duas equipas com muito jogador com motor. Tudo gente rápida, intensa, que dá ritmo elevado ao jogo. Nós somos um perfil diferente. A mim deu-me prazer decifrar o FC Porto. Analisar o FC Porto enquanto adversário, porque é uma boa equipa, com um bom treinador, boa organização, boas dinâmicas. É uma equipa que deve ter utilizado todos os minutinhos que teve desde a pré-época para trabalhar. É uma boa equipa, que está no topo do seu potencial. Nós, não. Temos muito a melhorar. Saímos a quatro pontos do FC Porto e a um do Sporting. Acho que nos pusemos numa boa situação.»

