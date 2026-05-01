O treinador do Benfica, José Mourinho, diz que, quanto à disputa pelo segundo lugar, «Benfica é tão favorito quanto o Sporting era favorito há um par de semanas» e deixou elogios ao Famalicão, nomeadamente aos três médios, quando questionado sobre o duelo que se antevê entre duas equipas com meio-campo a três. Palavras na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão (sábado, 18h) da 32.ª jornada da Liga:

Se o Benfica é favorito ao segundo lugar

«O Benfica é tão favorito quanto o Sporting era favorito há um par de semanas. A equipa que depende de si é sempre a que tem a vantagem de não ter de se desgastar com o adversário. O Benfica não teve nenhuma derrota até agora, houve semanas em que somámos pontos, somámos e somámos… e era um desgaste extra ver Sporting e FC Porto a ganhar, a não tropeçar e nós a termos de ganhar. É um desgaste extra que não é positivo. O facto de depender de si próprio… o foco está só ali. Para mim é igual o resultado do Vitória [ndr: em Alvalade] na segunda-feira. Temos de ganhar. O foco só no nosso resultado é a vantagem.»

«Mas, se olhar para os três jogos do Sporting e para os três jogos que o Benfica tem… o Benfica joga com o quarto classificado [Sp. Braga], com o quinto [Famalicão] e com o 10.º, sendo este [Estoril] uma das equipas que melhor joga. O nosso calendário é mais difícil. Se olharmos o protagonismo dos números, temos vantagem porque só dependemos de nós. Se me perguntar se esperava que o Tondela empatasse em Alvalade, sendo honesto não esperava, principalmente depois do 2-0 a pouco tempo do fim. Mas é futebol, às vezes acontece e o futebol, a nível do resultado, já nada nos pode surpreender. O futebol é fértil em situações inesperadas.»

Confronto entre duas equipas com meio-campo a três em Famalicão:

«Já está a partir do pressuposto que vamos jogar com três [ndr: Aursnes, Ríos e Barreiro] e que vamos repetir os mesmos três. Se calhar sim, se calhar não. Mas compreendo a pergunta, no sentido em que o Famalicão tem três médios de grande qualidade [Mathias de Amorim, Tom van de Looi e Gustavo Sá], que dão excelente dinâmica de jogo à equipa.»

«Eu digo, desde sempre, que mesmo que sejas o grande, que estejas, entre aspas, do lado mais forte, tens de respeitar o outro e tenho imenso respeito pelo Famalicão enquanto equipa e aquele meio-campo, partindo do pressuposto que jogam aqueles três, tem muita qualidade e vamos com a humildade de sermos Benfica e querermos ganhar e, para ganhar, temos de respeitar o adversário, individual e coletivamente.»