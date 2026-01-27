Com as contas para a qualificação da próxima fase da Champions já complicadas, José Mourinho voltou a lamentar a derrota com o Qarabag e também com o Bayer Leverkusen. Fê-lo na antevisão ao duelo da oitava e última jornada da fase de Liga da Champions, entre Benfica e Real Madrid, pelas 20 horas desta quarta-feira, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Possível não qualificação para o play-off

«Sobre a hipotética não qualificação, pode ser vista de perspetivas diversas. Acho que o grande problema desta fase de qualificação passa pela derrota inicial em casa que era obrigatório ganhar. Estaríamos com nove pontos, a um de nos qualificarmos. E passa também por jogos que nós também perdemos. A derrota em casa com o Bayer Leverkusen foi completamente injusta, mas é uma derrota. Acho que essa também marca a qualificação.»

Qualificação afeta mercado?

«Não penso que a qualificação tenha a ver com o mercado. O Benfica fez mercado no verão. Tenta melhorar agora a equipa para o resto da época, com equilíbrio, e não me parece. Não tem nada a ver.»

«Seja entradas ou saídas, não gosto de dizer que a porta está fechada. Nunca se sabe o que pode acontecer. Os dois jogadores que entraram não podem estar para a Champions e são dois jogadores importantes para o que resta na época. Se estou desesperado se algum jogador vai sair ou não, não estou.»