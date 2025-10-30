Em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Tondela (3-0), José Mourinho apontou alguns «vícios» que, no seu entender, têm limitado a qualidade de jogo da sua equipa. Lamentou ainda os poucos treinos com a equipa.

O que falta ao Benfica

«O que não gosto? Tínhamos de estar aqui meia-hora. Se calhar há pessoas lá em casa que depois não vão perceber a minha terminologia. Mas tentando ser o mais pragmático possível, eu resumia tudo isso em intensidade, seja defensiva, seja ofensiva. Pressionar como pressionámos durante praticamente todo o jogo contra o Arouca. Ser muito mais verticais como fomos. Recuperarmos bola e não olharmos para trás. Recuperarmos bola e olharmos para a frente. Temos alguns vícios. Temos alguns vícios de recuperar a bola e olhar para trás. Recuperar a bola e passar para trás. Recuperar a bola e passar para o lado. Tiramos a bola só da zona de pressão, mas ficamos contentes só de recuperar e tirar daqui. Eu não quero recuperar e tirar daqui. Eu quero recuperar e olhar para a frente. Quero intensidade, quero velocidade, quero ritmo.»

«Mais conferências de imprensa do que treinos»

«Melhoramos com o treino. Eu acho que eu vou na 19.ª ou na 20.ª conferência de imprensa, tenho mais conferências de imprensa do que treinos com equipa. Nos últimos dez, 15 minutos voltámos a conseguir [jogar bem]. O Pavlidis liga muito bem o jogo. O Richard [Ríos], as pessoas às vezes ficam um bocadinho frustradas com algum passe ineficaz dele, mas a fisicalidade e o ritmo que ele mete no jogo são também importantes para nós. Eu queria ilibar a linha dos quatro defesas. Porque eu acho que foram sérios de princípio até o fim. Deu-nos uma maior segurança no jogo, mesmo com o resultado em 1-0.»