José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Sporting, em Alvalade, na 30.ª jornada da Liga (domingo, 18h00). O técnico dos encarnados voltou a deixar o tema da continuidade nas mãos de Rui Costa e até desafiou os jornalistas, num tom bem-humorado.

É capaz de dizer "eu fico"?

«Eu não. Como é que posso dizer uma coisa dessas? Porquê? Porque não depende só de mim, é óbvio. Um treinador, um jogador, um diretor de imprensa, um roupeiro ou fisioterapeuta, numa estrutura de um clube, da mesma forma que você como jornalista d’A Bola, não pode garantir que vai estar n’A Bola nos próximos dez anos. Se calhar, você quer, mas não pode garantir. Obviamente que não posso garantir.»

Rui Costa já disse que continuidade não é um tema

«Então é um não-tema. Qual impasse? Já falei há dois meses sobre essa situação, já falei há 15 dias, já falei na semana passada. Arranja outra pergunta. Podes garantir que ficas na RTP na próxima época?»