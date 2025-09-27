José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória por 2-1 obtida em casa diante do Gil Vicente, na sétima jornada da Liga portuguesa. Mourinho explicou um festejo com um apanha-bolas e recordou... Pep Guardiola.

Cumprimento a apanha-bolas no golo

«O miúdo estava ali. Não sei se é da academia ou não. Mesmo que não seja são miúdos que vivem o clube. Faço isto muitas vezes com eles. Eles estão a sofrer e ao mesmo tempo a sonhar. O caso mais bonito que houve foi o Pep Guardiola, que era apanha-bolas no Barcelona e passou a ser um grande jogador e treinador. São miúdos que vêm para ajudar e tem os seus sonhos. Querem uma prenda dos jogadores ou um high-five dos treinadores.»