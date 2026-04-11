(EM ATUALIZAÇÃO)

José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos encarnados com o Nacional na Luz. O técnico reiterou a intenção de ficar no clube e procurou justificar o teor das declarações em Rio Maior após o jogo com o Casa Pia, no qual disse que tinha vontade de não pôr a jogar mais alguns jogadores, mas que «valores mais altos» se levantavam:

«Eu disse muita coisa e parece que afinal não disse tanta coisa. (...) Parece que eu não fui claro e objetivo a dizer que quero ficar no Benfica. Segundo os feedbacks que me chegavam do Gonçalo [n.d.r.: Guimarães, assessor de imprensa do futebol profissional], tem havido durante a semana mil e uma dúvidas em relação a isso. Penso que fui objetivo e explícito a dizer que queria ficar no Benfica na próxima época. Penso que não é preciso agarrar num papel e numa caneta para fazer um desenho.»

Relativamente ao que eu disse. Frustração. Obviamente, sim. Jogadores que eu não utilizaria mais... uma coisa é o que dizes e outra é o que acontece na prática. Mas penso que também frisei que uma coisa poderia ser uma declaração de intenções.

Os valores mais altos são muito óbvios. E quando parece também que houve quase um tsunami relativamente a essas declarações eu muito honestamente estive a pensar se seria eu o único treinador no mundo que mudaria alguma coisa no seu plantel. acho que no mundo só há cinco treinadores que não mudariam nada no seu plantel. Porque a natureza de qualquer plantel ou clube é a de nunca ter um plantel considerado perfeito (...)

Acho que é normalíssimo que qualquer treinador mudaria qualquer coisa no seu plantel, principalmente depois de um resultado e de uma exibição frustrante e difícil de aceitar. Na prática, também deixei claramente no ar, mas na prática há valores mais altos que se levantam, que é ter os plantéis que idealizamos num determinado momento.»