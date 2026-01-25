Na reação ao triunfo por 4-0 sobre o Estrela da Amadora, José Mourinho analisou o que mudou da primeira para a segunda parte, com queixas sobre arbitragem pelo meio, e ainda elogiou a prestação de Sidny Cabral.

Posições de Sidny Cabral

«Acho que fez um bom jogo, tal como a equipa cresceu com o jogo e obviamente na segunda parte libertou-se e cresceu. Continuamos todos a pensar, ele inclusive, que pode jogar nas quatro posições, nas duas laterais e nas duas alas. Também tem um bocadinho a ver com aquilo de que nós mais precisamos e temos, sem contar com o Bah, temos o Banjaqui e o Dedic na direita e temos o Dahl e o José Neto na esquerda. Nas alas, neste momento, é mais importante para nós, é um jogador com perfil diferente dos outros. É um jogador com motor de alta cavalagem. É por ali que vai andar, principalmente até ao final desta temporada.»

Queixas sobre a arbitragem

«Hoje aos cinco minutos, mais ou menos, há um duelo individual com um agarrão, penso que era o Sudakov, pelo número seis do Estrela [Jansson]. Era uma lance que está tipificado nas indicações todas da UEFA, da Champions, das reuniões que nós temos, está tipificado que um agarrão daqueles, seja no meio-campo adversário, seja no teu próprio meio-campo, que seja cartão amarelo. Esse jogador depois, um bocadinho mais tarde, aí sim leva o cartão amarelo, que poderia ser o segundo, acho que a partir do momento em que ele tem amarelo e nós começámos a acumular mais jogadores por dentro, as coisas começaram a ser difíceis para ele [Jansson].»

Mudanças na segunda parte

«No início do jogo o Prestianni estava muito aberto, o Sidny também, o Enzo é um jogador muito mais posicional do que o Barreiro e praticamente era só o Sudakov que jogava naquela zona [no meio]. Depois com o Barreiro em campo, o Barreiro começa a jogar na vertical com o Aursnes, e naquela zona começa a jogar o Prestianni, Sidny, Sudakov, é por aí que começa a nossa avalanche de jogo na segunda parte.»