Mourinho: «Posição de Sidny? Vai andar por ali até ao final da temporada»
Treinador do Benfica elogia polivalência do homem do jogo deste domingo
Treinador do Benfica elogia polivalência do homem do jogo deste domingo
Na reação ao triunfo por 4-0 sobre o Estrela da Amadora, José Mourinho analisou o que mudou da primeira para a segunda parte, com queixas sobre arbitragem pelo meio, e ainda elogiou a prestação de Sidny Cabral.
Posições de Sidny Cabral
«Acho que fez um bom jogo, tal como a equipa cresceu com o jogo e obviamente na segunda parte libertou-se e cresceu. Continuamos todos a pensar, ele inclusive, que pode jogar nas quatro posições, nas duas laterais e nas duas alas. Também tem um bocadinho a ver com aquilo de que nós mais precisamos e temos, sem contar com o Bah, temos o Banjaqui e o Dedic na direita e temos o Dahl e o José Neto na esquerda. Nas alas, neste momento, é mais importante para nós, é um jogador com perfil diferente dos outros. É um jogador com motor de alta cavalagem. É por ali que vai andar, principalmente até ao final desta temporada.»
Queixas sobre a arbitragem
«Hoje aos cinco minutos, mais ou menos, há um duelo individual com um agarrão, penso que era o Sudakov, pelo número seis do Estrela [Jansson]. Era uma lance que está tipificado nas indicações todas da UEFA, da Champions, das reuniões que nós temos, está tipificado que um agarrão daqueles, seja no meio-campo adversário, seja no teu próprio meio-campo, que seja cartão amarelo. Esse jogador depois, um bocadinho mais tarde, aí sim leva o cartão amarelo, que poderia ser o segundo, acho que a partir do momento em que ele tem amarelo e nós começámos a acumular mais jogadores por dentro, as coisas começaram a ser difíceis para ele [Jansson].»
Mudanças na segunda parte
«No início do jogo o Prestianni estava muito aberto, o Sidny também, o Enzo é um jogador muito mais posicional do que o Barreiro e praticamente era só o Sudakov que jogava naquela zona [no meio]. Depois com o Barreiro em campo, o Barreiro começa a jogar na vertical com o Aursnes, e naquela zona começa a jogar o Prestianni, Sidny, Sudakov, é por aí que começa a nossa avalanche de jogo na segunda parte.»