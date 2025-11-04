José Mourinho, treinador do Benfica, fez nesta terça-feira, no Seixal, a antevisão ao duelo com o Bayer Leverkusen para a Champions, da quarta jornada. O técnico tem fugido à questão da preferência de diretor desportivo após as eleições (e a continuidade de Mário Branco). Nesta conferência, foi-lhe perguntado se isso tem a ver com a influência nas eleições. Mourinho confirma.

«Eventualmente, sim. É uma pergunta à qual responderei na conferência de imprensa posterior às eleições de domingo. E prometo-vos que responderei independentemente do contexto ou do vencedor. A resposta será a mesma, não vou responder em função disso. Vou ser muito honesto.»