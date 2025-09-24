José Mourinho, novo treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa o empate a um golo ante o Rio Ave, em jogo da primeira jornada da Liga. Mourinho remeteu a discussão do campeonato para o final e analisou responsabilidades no empate.

Consensualidade no seio benfiquista

«No jogo não tenho condições para estar preocupado com isso. Fui o primeiro a dizer que não sou consensual. Não preciso que repitam. Não penso sê-lo e não posso controlá-lo. O que posso controlar é a entrega no trabalho.»

«Estofo» dos jogadores

«Se temos estofo ou não, vamos ver no final do campeonato. Temos menos quatro pontos do que o FC Porto e um que o Sporting. Considerando que somos os três candidatos, respeitando o Sp. Braga e V. Guimarães.»

Responsabilidades no empate

«Vários responsáveis. O Rio Ave, pela estratégia que utilizou ao nível emocional de retardar o jogo. Responsabilidade do árbitro. Disse-lhe isso ao intervalo, que não queria falar de decisões técnicas, mas por que razão é que não se dá um cartão amarelo a um guarda-redes ao minuto 15? Porque se isso acontece, o jogo é outro. Eles têm de defender o futebol. Eu também já o fiz e posso voltar a fazer esta estratégia. E depois responsabilidade nossa, porque circulámos muito contra uma equipa de cinco defesas. Pouco jogo interior, pouca velocidade na bola, com uma relva fantástica para jogar depressa. No lado direito, com dificuldades para pôr o jogo a andar. Culpa minha também. Lukebakio não tinha condições para jogar muito mais.»

