No vídeo divulgado pelo Benfica sobre o regresso de Rafa Silva aos treinos no Seixal após formalizar o regresso aos encarnados, José Mourinho aparece a dizer ao jogar que «uma coisa importante» para lhe dizer.

A imagem é cortada sem que seja possível perceber qual é o assunto, mas o técnico das águias esclareceu tudo neste sábado em declarações à televisão do clube.

«O que lhe disse? É que o meu lugar de parque é o que era do Rafa durante todos estes anos. E quando me disseram que aquele lugar era o do Rafa, acho que é engraçado para ele voltar a casa com tudo o que isso significa. E eu achei que voltar a casa também é voltar a ter o seu lugar de parking. E já está.»

