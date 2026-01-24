Benfica
Mourinho revela o que disse de «importante» a Rafa (e o que lhe ofereceu)
Treinador estacionava no lugar do parque que era do avançado, mas vai deixar de o fazer
No vídeo divulgado pelo Benfica sobre o regresso de Rafa Silva aos treinos no Seixal após formalizar o regresso aos encarnados, José Mourinho aparece a dizer ao jogar que «uma coisa importante» para lhe dizer.
A imagem é cortada sem que seja possível perceber qual é o assunto, mas o técnico das águias esclareceu tudo neste sábado em declarações à televisão do clube.
«O que lhe disse? É que o meu lugar de parque é o que era do Rafa durante todos estes anos. E quando me disseram que aquele lugar era o do Rafa, acho que é engraçado para ele voltar a casa com tudo o que isso significa. E eu achei que voltar a casa também é voltar a ter o seu lugar de parking. E já está.»
