José Mourinho fez esta segunda-feira a antevisão ao terceiro jogo da Liga dos Campeões, contra o Newcastle. Porém, já depois da conferência de imprensa, o técnico do Benfica revelou onde vai jogar Sudakov e brincou com a possibilidade de estar a desvendar um segredo ao treinador adversário.

«Não somos uma equipa rápida, com transições muito fortes nem com alas muito rápidos ou verticais. A conexão Sudakov/Pavlidis é uma coisa que podemos explorar e uma caraterística que podemos melhorar. É muito importante ultrapassarmos a primeira barreira de pressão do Newcastle. É muito intensa, colocam muita gente na frente e deixam espaço entre a linha média e a defensiva que temos de saber explorar. O Sudakov costuma jogar mais pela esquerda - e espero que o Eddie Howe (treinador do Newcastle), não veja a BTV, mas amanhã vai estar mais próximo de Pavlidis», disse em declarações à BTV, no relvado.

A partida entre o Benfica e o Newcastle, em St. James Park, está marcada para esta terça-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.