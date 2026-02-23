John Obi Mikel é um dos ex-jogadores com quem José Mourinho trabalhou que ainda mantém contacto com o treinador português. No entanto, a proximidade entre ambos não impediu o antigo internacional nigeriano de criticar a forma como o técnico do Benfica reagiu ao alegado insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior.

«É de loucos ouvir toda a gente a dizer que ele não devia ter celebrado da forma como celebrou. Estão a dizer-me que em breve vão criar um manual sobre como os jogadores negros devem celebrar? Estão a dizer-me que devia existir uma regra para isso? Isso justifica que vás até ao fundo da tua alma para trazeres a tua carta racista e chamares-lhe o que quer que seja? Só porque ele celebrou de uma forma que tu não gostas? E a celebração nem teve nada de mal. Tudo o que ele fez foi correr para a bandeirola de canto e fazer uma pequena dança», começou por dizer Obi Mikel, no The Obi One Podcast.

O antigo jogador do Chelsea lamentou que Mourinho não tenha pedido desculpa, mas acredita que o treinador já percebeu que errou.

«Perdeste o jogo, és treinador do Benfica, não vens só falar enquanto treinador do Benfica ou enquanto José Mourinho, és treinador de um clube português, por isso estás a representar um país. Vai além do que aconteceu. O que eu esperava ouvir do meu antigo chefe era “Sim, está sob investigação, mas não existe espaço aqui para racismo. No entanto, vamos esperar até que tudo esteja concluído”. Agora, ele vir dizer que o Vinicius não devia ter celebrado da forma que o fez… foi um comentário muito desapropriado de José Mourinho. E ele é o primeiro a saber que fez m****. É um comentário desapropriado. Ele é um homem muito inteligente. Não sei porque é que ainda não pediu desculpa, mas espero que, a certo ponto, ele venha falar.»

«Não há ninguém que tenha sido treinado por Mourinho que tenha uma má palavra para dizer sobre ele. Sobretudo no que toca a racismo. Zero. Eu conheço-o. Ainda mantemos contacto. Ele será o primeiro a dizer “fiz asneira”. Foi após o jogo, com emoções à flor da pele, ele é um treinador experiente e sabe o que deveria ter dito. As declarações dele são um erro enorme», concluiu.