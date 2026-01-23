José Mourinho não vai fazer conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Estrela da Amadora no Estádio da Luz.

O técnico dos encarnados vai só falar à BTV neste sábado pelas 13h30 depois do treino.

Desde que regressou ao Benfica, em meados de setembro, Mourinho já saltou várias conferências de imprensa de antevisão a partidas da Liga - as dos jogos da Liga, antes e depois, não são obrigatórias - quando o intervalo entre jogos é reduzido. Aconteceu, por exemplo, na passada sexta-feira, na véspera da visita a casa do Rio Ave e dois dias depois do clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal no Dragão, ou diante do Famalicão antes do Natal.