Benfica
Há 54 min
Mourinho salta mais uma conferência de antevisão
Treinador do Benfica só vai projetar a receção ao Estrela da Amadora em conversa com a televisão do clube encarnado
Treinador do Benfica só vai projetar a receção ao Estrela da Amadora em conversa com a televisão do clube encarnado
José Mourinho não vai fazer conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Estrela da Amadora no Estádio da Luz.
O técnico dos encarnados vai só falar à BTV neste sábado pelas 13h30 depois do treino.
Desde que regressou ao Benfica, em meados de setembro, Mourinho já saltou várias conferências de imprensa de antevisão a partidas da Liga - as dos jogos da Liga, antes e depois, não são obrigatórias - quando o intervalo entre jogos é reduzido. Aconteceu, por exemplo, na passada sexta-feira, na véspera da visita a casa do Rio Ave e dois dias depois do clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal no Dragão, ou diante do Famalicão antes do Natal.
RELACIONADOS
«Saudades de tudo»: muitos reencontros no primeiro dia de Rafa no Seixal
OFICIAL: Leandro Santos deixa Benfica em definitivo e reforça o Moreirense
Arbeloa: «Frase de Mourinho? Quando ele fala, eu ouço e analiso»
«O rei Midas»: Tiago Pinto é destaque em Espanha e fala de Félix e Mourinho
Continuar a ler
TAGS: Benfica José Mourinho Mourinho Liga
NOTÍCIAS MAIS LIDAS