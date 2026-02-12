José Mourinho garante que o Benfica «precisa» mais de pontos do que o Santa Clara, adversário da 22.ª jornada da Liga (18h30). O técnico das águias aborda o encurtar da distância para os dois rivais, mas esclarece que isso não afeta a vontade de trabalhar de todo o grupo:

Análise ao Santa Clara

«Eles precisam de pontos, mas nós precisamos mais do que eles. Têm uma boa equipa e tenho a certeza de que vão sair da situação em que estão. Não me parece ser uma equipa para ter problemas. Precisamos muito de pontos para podermos olhar para cima, se olharmos para baixo a distância é significativa, mas precisamos desesperadamente de pontos. O campo é seguramente um problema, há estádios em que os standards são baixos para uma Liga que se quer de alto nível. Com as condições climatéricas das últimas semanas, é possível que ainda esteja pior do que já está. Trabalhámos esta semana a pensar nisso, no melhor modo de nos podermos adaptar ou ultrapassar as dificuldades extra. Viajamos para os Açores com o objetivo de lutar muito, trabalhar muito para podermos voltar com os pontos que precisamos.»

Momento do Benfica e atitude da equipa

«Independentemente das classificações e objetivos, do momento pior ou melhor, há coisas que não são negociáveis e aceitáveis. Uma delas é baixar os níveis de concentração e trabalho, ainda que o momento não seja bom. O facto de nos termos aproximado ligeiramente dos rivais não nos motiva a trabalhar. Esta equipa trabalha muito e não tenho nenhum problema quanto a isso, vai quase sempre com uma atitude boa para os jogos. Temos um período com dois jogos importantes para o campeonato, este e o AVS em Lisboa, intercalados com mais dois Benfica-Real Madrid, que obviamente são uma alegria para jogar.»