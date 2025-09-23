Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, à BTV, após o empate a um golo ante o Rio Ave, em jogo da primeira jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Primeira parte com pouco, segunda parte boa dentro das nossas limitações. É dominante, agressiva, com oportunidades. Acho que os dois jogadores que entraram [ndr: Schjelderup e Lukebakio] deram um cariz diferente ao jogo. Não quero com isto dizer que fizeram um jogo tremendo, mas deram um cariz diferente.»

«Fazemos um golo e se isto é o novo futebol, em que se anulam golos por um dedinho, pisar outro dedinho… eu não gosto deste futebol. Mas se este é o novo futebol, temos de aceitar. Depois, fazemos golo de tanto tentar e depois é um momento em que não se pode sofrer. é tremendamente injusto, mas é o resultado do jogo. Primeira parte pobre, mas uma segunda parte boa. O jogo em si foi o que o Rio Ave quis e o árbitro permitiu e quanto a isso também pouco podemos fazer. Podemos jogar 90 minutos como jogámos a segunda parte.»

Se houve fadiga:

«Também se sentiu, não quero dizer fadiga, prefiro dizer pouca frescura em alguns jogadores e eu não quis mudar muito. Não é momento de grande mudança, quis dar continuidade, mas sentiu-se aqui e ali pouca frescura, compensada com boa atitude. Ganhar quase no fim seria um boost psicológico importante. Sofrer daquela maneira é oposto, mas este jogo já não podemos ganhar, podemos ganhar o próximo.»

