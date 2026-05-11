José Mourinho, treinador do Benfica, reagiu ao empate com o Sp. Braga na Luz (2-2) com elogios e lamentando apenas alguma falta de eficácia.

«Grande jogo do Benfica. Fez um grande jogo contra uma equipa que esconde bem a bola sem criar muitas oportunidades. Mas foi extremamente eficaz. Fazem dois golos em quatro remates. O Benfica fez um ótimo jogo. Períodos de altíssima qualidade. Com pouca eficácia mas com atitude e coragem. Quando se sofre o segundo golo e merecemos tanto, só um grupo de rapazes que luta até ao fim, como eles, consegue encontrar força para igualar. Se perdemos o segundo lugar e o controlo do nosso destino não foi por uma má performance seja coletiva seja individual.»

Arbitragem

«Sobre questões da arbitragem não quero falar. Da minha parte não vale a pena. Falta o último jogo para a acabar. O Benfica há muito tempo que vem a jogar bem. Fizemos um péssimo jogo contra o Casa Pia, uma situação isolada, mas os jogadores cresceram muito. Dominámos jogos, fizemos excelentes jogos como em Alvalade. Hoje foi um bom jogo. O Braga faz um golo na primeira vez que chega à área e faz o segundo na segunda vez que chega à área.»