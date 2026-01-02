José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa da antevisão à receção ao Estoril, deste sábado [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. Técnico das águias deu garantias de que Sidny deve jogar.

Sidny em princípio vai jogar

«Vai estar no banco. Não penso que tenha condições para começar. Já não treina nem joga há alguns dias. Esteve aqui connosco três dias, é pouco tempo para aprender connosco. Está no banco e é uma opção boa, porque pode jogar em várias posições. Parece-me muito bom menino. O português não é o melhor, mas na equipa há muita gente fluente em inglês. Em principio acabará por jogar.»