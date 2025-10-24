A um dia do maior ato eleitoral da história do Benfica, José Mourinho, treinador e sócio do clube, foi questionado sobre a possibilidade de exercer o direito de voto neste sábado, dia de jogo com o Arouca:

Eleições

«Sou sócio e vou votar. Respeito todos os candidatos ao máximo. Olho para o meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente. Sei que em quem vou votar: no Benfica. O dia das eleições é um dia de grande benfiquismo. Um dia que todas as pessoas vão ao estádio viver Benfica, ao nível eleitoral e ao nível do jogo. Muitos estão frustrados, como nós, do resultado da passada terça-feira. Eu acho, os candidatos acham e os adeptos também… Todos achamos que nos falta alguma coisa.»

Aliviado com o fim do «barulho» das eleições?

«Sempre trabalhámos tranquilos. O período pré-eleitoral deve ter sido estimulante para os candidatos. O Benfica é assim, deve ser estimulante. Nós, ao nível do trabalho e do dia a dia, conseguimos sempre vedar-nos. Obviamente que em casa chegam-nos coisas com mínimos ecos, mas não teve nenhum tipo de influência negativa. Fizemos o melhor trabalho que pudemos.»

[em atualização]