José Mourinho tem aproveitado todos os espaços livres para acompanhar as equipas da formação do Benfica. Ainda na quinta-feira assistiu a um treino dos sub-16 e, logo a seguir, a um jogo da equipa B. Na antevisão da visita a Guimarães, o treinador abriu o livro sobre a forma em como olha para a formação.

Como é que olha para o timing de lançamento de jogadores da formação? É uma altura difícil porque a margem de erro do Benfica é curta ou, por outro lado, seria bom contar com jogadores motivados e com uma nova energia?

«Acho que os jogadores estão todos motivados, sejam os mais jovens à procura de uma primeira oportunidade, sejam os mais velhos a lutarem pela sua estabilidade e pelo seu status na equipa. Honestamente, para mim, os jogadores não têm idade. Se tiver de lançar um jovem de 17 ou 18 anos não terei problema nenhum em fazê-lo.»

A equipa B é a que está mais próxima do treinador

«Obviamente que estou aqui há pouquíssimo tempo e aquilo que procuro fazer é tentar conhecer os jogadores o mais possível. Obviamente que a equipa B é aquele que está mais perto de nós, circulando os jogadores que vêm treinar comigo. Vou ver os treinos e é mais fácil conhecer os jogadores, mas procuro conhecer ao máximo porque às vezes há jogadores com um potencial tão elevado que queimam etapas. Às vezes é possível que me apaixone por um jogador que não está nos Sub-23 e que não está na equipa B e que possa fazer um salto direto, por exemplo, dos Sub-18.»

Jogadores da formação podem saltar etapas

«Nós treinadores somos todos diferentes, a forma como avaliamos, os critérios que nós temos relativamente ao potencial dos jogadores. Poderá ser que um dia decida que um jogador que hoje está menos preparado do que outros, mas que eu penso que pode ter um futuro mais importante do que aqueles que estão mais preparados neste momento. Pode perfeitamente saltar etapas».

«Uma das coisas mais bonitas do futebol é lançar jogadores»

«Aquilo que tento fazer é, em vez de estar aqui, quando só treinamos de manhã e acabamos o nosso trabalho relativamente à primeira equipa, em vez de ir dormir uma sesta para o meu quarto, vou ver treinos, vou tentar ver alguns jogos dos miúdos, espero conhecê-los o mais possível porque faz parte da cultura Benfica e ao mesmo tempo é das coisas mais bonitas que um treinador tem é lançar jogadores. Eu, por exemplo, todos os jogadores que se estrearam comigo ao longo da minha carreira, todos os jogadores em que eu fui parte importante da carreira deles, uma larguíssima percentagem dos jogadores que se estrearam comigo, são jogadores que ainda hoje continuamos com uma ligação quase umbilical. É das coisas mais bonitas que acontece no futebol. Infelizmente não o consegui com todos, mas com quase todos.»