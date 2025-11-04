O treinador do Benfica, José Mourinho, lançou esta terça-feira a receção ao Bayer Leverkusen, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcada para as 20 horas de quarta-feira. Entre outros temas, o treinador foi questionado sobre a denúncia do árbitro Fábio Veríssimo no jogo FC Porto-Sp. Braga:

«Relativamente à situação do árbitro Fábio Veríssimo no Estádio do Dragão, neste momento não faço nenhum tipo de comentário. Mas não nego que vou esperar, vou esperar com interesse, diria mesmo com alguma expectativa. Mas neste momento, o que eu li foram notícias. Eu não li o relatório do Fábio Veríssimo, sei pouca coisa. Agora, comentários não faço, mas expectante relativamente ao que aconteceu e ao que eventualmente poderá acontecer se houver um processo a desenrolar-se.»

Porque é que diz que está expectante:

«Eu não sou comentador. Eu sou treinador do Benfica e, para além de ser treinador do Benfica, sou – ainda que alguns não interpretem assim – uma das pessoas mais importantes no futebol português. Não posso fazer comentários gratuitos, não posso ir comentar uma situação que eventualmente – e repare que eu digo eventualmente – possa ser uma situação grave. O que sei foi o que ouvi, o que eu li, que não foi mais do que “o árbitro diz que”. Eu não li relatório do árbitro, não li relatório dos delegados da Liga. É pouco para eu fazer qualquer tipo de comentário. Gente irresponsável, gente sem equilíbrio, digamos assim, pode fazer qualquer tipo de comentário sobre uma situação que pode ser grave, mas pode não ser. Por isso é que eu digo que estou expectante porque pode ser uma situação de grande gravidade, mas pode ser que não. E eu, como treinador do Benfica e como uma pessoa importante no futebol português não posso fazer comentários que depois me coloquem numa situação ridícula, se for caso disso. Por isso, espero para ver e depois poderei comentar ou não.»