O treinador do Benfica, José Mourinho, não deu a habitual conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo dos encarnados e fez apenas algumas declarações à BTV, antes da visita ao Nacional da Madeira. Mourinho felicitou a Seleção de sub-17 e abordou a ausência do castigado Ríos, afastando qualquer dramatismo.

Título mundial dos sub-17

«Há muita gente de parabéns. Obviamente que o Benfica e a sua formação estão de parabéns. Um abraço muito especial para todos os miúdos. Para o Bino [Maçães] e para toda a estrutura federativa, sem esquecer os clubes que formam e trabalham com estes miúdos… muita gente merece os parabéns, inclusive as famílias dos miúdos. Os portugueses estão contentes e orgulhosos. Ser campeão do Mundo, mesmo em sub-17 é um motivo de grande orgulho para todos.»

Não pode contar com Richard Ríos na Madeira

«Tem sido sempre titular, mas, já quando o Lukebakio se lesionou e era um momento um bocadinho dramático, disse que se não jogava ele jogava outro. É uma boa maneira de encararmos todas as contrariedades, seja por lesão ou castigos. Não há Ríos, há outro. É esta a filosofia correta, não chorar pelas coisas negativas e olhar com otimismo. Que esse que jogar, jogue tão bem como o Ríos tem jogado.»