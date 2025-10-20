Um mês depois de chegar ao Benfica, o treinador José Mourinho não tem dúvidas que a escolha foi a mais correta e «feliz» que poderia ter feito. Pupilo de Sir Bobby Robson, confessou que nunca foi contactado para assumir o comando técnico dos Magpies, apesar da história com o lendário treinador inglês.

Gostava de ter treinado o Newcastle?

«Quando saí de Inglaterra, pensei que o Newcastle não estava longe. A primeira vez que jogaram Champions foi há três anos. É um processo para o clube. Quando fui para a Roma, joguei na Liga Conferência e na Liga Europa, então não tive oportunidade de voltar. No Fenerbahçe ganhámos ao Feyenoord e perdemos com o Benfica. Então, estar aqui é ótimo para mim. Apesar de ter 200 jogos na Champions, Champions é Champions. É sempre uma grande emoção.»

O «não» que nunca deu aos Magpies

«Não me arrependo porque nunca tive a oportunidade de dizer “não” ao Newcastle. Disse muitas “nãos” na minha carreira, mas nunca fui contactado pelo Newcastle. E para ser sincero, acho que não precisam de um treinador e espero que não precisem nos próximos tempos. Neste momento da minha carreira, não haveria um clube onde poderia ser mais feliz e motivado do que sou no Benfica. Não trocaria o Benfica por nenhum outro clube do mundo neste momento.»

A saída forçada de Isak para o Liverpool

«O que aconteceu é muito difícil para um clube, para o treinador e para os colegas. No final todos sabiam que ia embora para o Liverpool, mas uma coisa é todos saberem que vai acontecer e a outra é acontecer mesmo. Um novo jogador tem de treinar e adaptar-se, porque o Isak e o Nick Woltemade são jogadores diferentes. Mas parece que este último está aqui desde sempre, os adeptos gostam muito dele e o Newcastle está a fazer as coisas certas.»

Nota de pesar

«Gostaria também de dar as minhas condolências à familia de Stewart Pearce»

O Newcastle-Benfica, da terceira jornada da fase liga da Liga dos Campeões, está marcado para as 20h desta terça-feira. Acompanhe tudo com o Maisfutebol.