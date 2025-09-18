Agora é oficial! José Mourinho é o novo treinador do Benfica.

O técnico português de 62 anos assina pelos encarnados até 2026/27, mas com uma ressalva. A direção ou o treinador podem rescindir o contrato no final da presente época, se alguma das partes o solicitar. Para isso, existe um período de 10 dias após o último jogo, de modo a acionar a cláusula.

O clube encarnado informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do acordo.

Leia o comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2026/27. Mais se informa que, 10 dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27.»