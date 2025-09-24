Já se começa a sentir o dedo de José Mourinho no Benfica. Apesar dos resultados não serem completamente felizes (3-0 ao AVS e 1-1 contra o Rio Ave), o técnico de 62 anos já implementou novas rotinas no clube.

À semelhança do treino desta segunda-feira, realizado na véspera da receção aos vilacondenses, os encarnados abriram a sessão à imprensa, durante 15 minutos, e o próprio técnico «ofereceu» mais 10 minutos de treino, dizendo aos jornalistas que se eles se portassem bem, era para repetir.

Dito e feito. O treino desta quinta-feira, no Seixal, marcado para as 11h, terá a presença da comunicação social. Posteriormente, às 15h00 - com Bruno Lage, as conferências eram geralmente às 13h30 - Mourinho irá fazer a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da sétima jornada da Liga.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?