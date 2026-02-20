José Mourinho fez em exclusivo à BTV a antevisão ao Benfica-AVS da 23.ª jornada da Liga:

«O Luca [Prestianni] está castigado. Não tenho problema em antecipar que o Fredrik [Aursnes] vai ter de parar para podermos ter alguma esperança de que ele possa jogar em Madrid.»

Mudança de chip frente ao AVS

«Espero um AVS mais próximo do que jogou contra o Estoril e mais próximo do que discutiu [frente ao Sporting] durante 120 minutos a qualificação para a meia-final da Taça de Portugal. O João Henriques mudou a equipa para melhor. Está organizada defensivamente bem e tem jogadores perigosos nas transições. É uma equipa que vem à Luz como praticamente todas. Vem defender-se e muito e tentar a sua sorte em contra-ataques. Queremos continuar a olhar para cima e não para baixo. Olhar para o FC Porto e Sporting e não para o Gil Vicente e o Sp. Braga.»

O Benfica recebe o AVS às 15 horas deste sábado, em jogo da 23.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.