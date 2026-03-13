O Benfica já entregou ao Conselho de Disciplina o recurso com vista à suspensão dos castigos aplicados a José Mourinho, sabe o Maisfutebol.

Recorde-se que o clube encarnado já tinha anunciado a intenção de recorrer da sanção de um jogo aplicado pela expulsão e também dos 11 dias que passam a ser contabilizados após o Arouca-Benfica e têm implicações na receção ao V. Guimarães.

Com esta impugnação (Recurso Hierarquico Impróprio), os responsável do clube encarnado têm a esperança de que, sendo ela deferida antes do apito inicial do jogo deste sábado, José Mourinho oriente a equipa na partida da 26.ª jornada da Liga.

«Trata-se de uma decisão manifestamente injusta, desproporcionada e persecutória, tomada ao arrepio do que efetivamente ocorreu no final da partida. Como foi prontamente esclarecido pelo treinador na conferência de imprensa pós-jogo, e como as imagens amplamente divulgadas comprovam, o treinador do Benfica limitou-se a chutar a bola para a bancada num momento de celebração, como já aconteceu outras vezes, sem qualquer intenção de desrespeito ou provocação», reagiu o Benfica nesta quinta-feira após ser conhecido o castigo do técnico de 63 anos.