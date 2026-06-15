Sidny: «José Mourinho é um excelente treinador, foi uma honra»
Lateral lamenta ter trabalhado pouco tempo com o técnico luso
Lateral lamenta ter trabalhado pouco tempo com o técnico luso
Já anunciado no Trabzonspor, da Turquia, e de olhos postos no Mundial 2026, Sidny Lopes Cabral falou à espanhola Radio Marca sobre a relação com José Mourinho no Benfica.
O lateral deixou elogios ao técnico luso, lamentando ao mesmo tempo o facto de ter trabalhado apenas meia temporada com ele.
«José Mourinho é um excelente treinador, foi uma honra trabalhar com ele. É um treinador que deixa uma marca na carreira dos jogadores e que pode ajudar a que alcancem a melhor versão deles mesmos. O tempo que passei com ele foi curto e tive a que me adaptar, porque, no espaço de um ano, vim do terceiro escalão na Alemanha para Portugal, e, depois, para o Benfica», admite.
«Não alcancei o meu melhor nível com ele, mas acredito que, se tivesse ficado e trabalhado mais tempo com ele, teria alcançado o meu melhor», acrescentou o caboverdiano, que fez 12 jogos no Benfica. Entretanto, José Mourinho saiu para o Real Madrid.
Lopes Cabral falou ainda sobre a aventura no Mundial 2026, antes da estreia contra Espanha. «É como se estivesse a viver um sonho. Estamos todos emocionados por jogar no Mundial, especialmente contra Espanha. Encanta-me a forma como jogam, fazem-no muito bem entrelinhas».
Cabo Verde e Espanha abrem as hostilidades no Grupo H pelas 17h00 horas, na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026.