Sneijder e as críticas de Mourinho ao Fenerbahçe: «Não foi inteligente»
Antigo médio de Inter Milão garante ligação «especial» ao português, mas lamenta críticas ao emblema turco
Antigo médio de Inter Milão garante ligação «especial» ao português, mas lamenta críticas ao emblema turco
Aquando da apresentação enquanto sucessor de Bruno Lage, José Mourinho admitiu ter tomado a decisão errada ao rumar ao Fenerbahçe, um clube – de acordo com o “Special One” – longe do nível do português.
«A minha carreira foi rica até agora, treinei os maiores clubes do Mundo. Tive uma opção errada, mas sem arrependimentos. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe, não era o meu nível cultural, não era o meu nível de futebol», disse na última semana.
Além de estas palavras gerarem ira na Turquia, também Wesley Sneijder criticou o antigo treinador do Inter Milão.
«Não foi inteligente ao dizer algo assim. Na Turquia não aceitam essas críticas. Foi vergonhoso. Mas, adoro-o e ainda tenho uma ligação especial com ele. Desejo-lhe tudo de bom. Assumir o Benfica é fantástico», disse ao De Telegraaf.
José Mourinho e Wesley Sneijder trabalharam juntos em Milão na época 2009/10, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões.