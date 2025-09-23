Aquando da apresentação enquanto sucessor de Bruno Lage, José Mourinho admitiu ter tomado a decisão errada ao rumar ao Fenerbahçe, um clube – de acordo com o “Special One” – longe do nível do português.

«A minha carreira foi rica até agora, treinei os maiores clubes do Mundo. Tive uma opção errada, mas sem arrependimentos. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe, não era o meu nível cultural, não era o meu nível de futebol», disse na última semana.

Além de estas palavras gerarem ira na Turquia, também Wesley Sneijder criticou o antigo treinador do Inter Milão.

«Não foi inteligente ao dizer algo assim. Na Turquia não aceitam essas críticas. Foi vergonhoso. Mas, adoro-o e ainda tenho uma ligação especial com ele. Desejo-lhe tudo de bom. Assumir o Benfica é fantástico», disse ao De Telegraaf.

José Mourinho e Wesley Sneijder trabalharam juntos em Milão na época 2009/10, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões.

