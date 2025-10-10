Tiago Pinto, atual diretor desportivo do Bournemouth e antigo responsável pelo futebol do Benfica, comentou a chegada de José Mourinho ao comando técnico dos encarnados, numa altura em que também analisou o ambiente eleitoral no clube.

O diretor desportivo, que trabalhou diretamente com Mourinho durante a passagem pela Roma, começou por recordar a ligação próxima que mantém com Bruno Lage, recentemente despedido do Benfica.

«Obviamente é sempre uma situação difícil para mim posicionar-me, porque tenho uma relação pessoal com o Bruno Lage e ele acabou de ser despedido do Benfica. Como meu amigo, não fico satisfeito», afirmou.

Apesar da ligação com Bruno Lage, Tiago Pinto foi não demorou muito a destacar o estatuto de Mourinho no panorama mundial.

«Obviamente que não podemos tratar José Mourinho como qualquer treinador. José Mourinho é o melhor treinador da história do futebol português e um dos melhores treinadores da história do futebol mundial», sublinhou.

O dirigente acredita que a chegada de Mourinho pode ter um efeito transformador no atual contexto do clube da Luz.

«Neste momento histórico do Benfica, acho que tem tudo para funcionar bem. Se calhar, o Benfica precisava deste tipo de liderança e eu desejo honestamente que o Benfica ganhe sempre e que o José Mourinho ganhe, que é a única maneira de eu ver o meu pai e a minha família contentes», rematou.