José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. No entanto, o técnico também abordou outros assuntos extra-jogo, como as eleições do Fenerbahçe e conversas com dirigentes de FC Porto e Sporting.

Derrota de Ali Koç nas eleições do Fenerbahçe

«O Fenerbahçe passa-me ao lado. Acho que não tenho qualquer tipo de relação. Se estou feliz com a não reeleição? Não estou. O mesmo com a reeleição, pois passei lá pouco tempo e a minha vida ali teve pouca intensidade, empatia e pouca paixão. Honestamente pelos jogadores que lá ficaram e muitos deles com ótima relação. Que tudo lhes corra bem.»

Conversas com Villas-Boas e Varandas

«A pequena conversa que tive com Villas-Boas e Varandas foi muito simples. Eles, com um sorriso, um 'emoji' sorridente, disseram-me que estavam muito felizes, mas que eu acabasse em segundo. É o normal. Se tivesse sido convidado para treinar o Sporting ou FC Porto, honestamente não sei. Mas com a velocidade e com as condições apresentadas pelo Benfica... não.»

Contactos com outros candidatos à presidência do Benfica

«Não conversei nem acho que o deva fazer. Foco no Benfica e na minha missão. Acho que os presidentes e as direções, de um modo pragmático, são os representantes dos milhões de adeptos dos clubes. É para eles que um treinador deve trabalhar. Recebi com alguma simpatia e orgulho as palavras de respeito em relação à minha pessoa, e a mim enquanto treinador, que alguns me dirigiram. Mas tenho de dar o máximo cada dia. O presidente Rui Costa é que deu o grande passo, não de convencer-me, mas foi ele que me deu o grande passo de convidar-me para trabalhar no Benfica. Honestamente, não sou importante. Com o passar dos dias, o meu nome vai apagar-se.»