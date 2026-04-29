Benfica
Há 1h e 14min
Viagem relâmpago: Mourinho deu treino e viajou para Milão
Treinador do Benfica esteve em Itália esta terça-feira
Treinador do Benfica esteve em Itália esta terça-feira
Numa altura em que é fortemente associado ao Real Madrid, José Mourinho viajou para Milão esta terça-feira, tendo regressado já durante a noite.
Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico dos encarnados foi a Itália devidamente autorizado, para participar num compromisso comercial com uma seguradora, num evento onde esteve a comunicação social italiana.
Mourinho deu treino à equipa de manhã e até fez as pazes com Dodi Lukebakio. Depois, à tarde, viajou para Milão e regressou à noite a Lisboa. Já em Tires, questionado pela comunicação social sobre o futuro, o técnico do Benfica manteve-se em silêncio.
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