Numa altura em que é fortemente associado ao Real Madrid, José Mourinho viajou para Milão esta terça-feira, tendo regressado já durante a noite.

Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico dos encarnados foi a Itália devidamente autorizado, para participar num compromisso comercial com uma seguradora, num evento onde esteve a comunicação social italiana.

Mourinho deu treino à equipa de manhã e até fez as pazes com Dodi Lukebakio. Depois, à tarde, viajou para Milão e regressou à noite a Lisboa. Já em Tires, questionado pela comunicação social sobre o futuro, o técnico do Benfica manteve-se em silêncio.