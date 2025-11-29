Num momento em que se ouviam assobios vindos das bancadas e os adeptos do Nacional pediam a expulsão de Gianluca Prestianni, José Mourinho fez questão de mostrar não estar de acordo com os apoiantes da equipa da casa. 

O técnico encarnado reagiu retirando as mãos dos bolsos e fazendo um gesto como quem diz «continuem a falar», acompanhado de uma careta coma língua de fora, seguindo-se um sorriso discreto.

«Vai para a rua!», ouvia-se entre os assobios dos adeptos do Nacional.

