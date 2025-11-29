Benfica
VÍDEO: a reação de Mourinho aos pedidos de vermelho a Prestianni
Avançado do Benfica foi amarelado depois de confusão com Liziero
Num momento em que se ouviam assobios vindos das bancadas e os adeptos do Nacional pediam a expulsão de Gianluca Prestianni, José Mourinho fez questão de mostrar não estar de acordo com os apoiantes da equipa da casa.
O técnico encarnado reagiu retirando as mãos dos bolsos e fazendo um gesto como quem diz «continuem a falar», acompanhado de uma careta coma língua de fora, seguindo-se um sorriso discreto.
«Vai para a rua!», ouvia-se entre os assobios dos adeptos do Nacional.
Mourinho não concordou com a bancada 😂#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #CDNacional #SLBenfica #betanolp pic.twitter.com/Qti5tNJzgc— sport tv (@sporttvportugal) November 29, 2025
