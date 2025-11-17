VÍDEO: José Mourinho abre treino do Benfica a jovens da formação
Treinador dos encarnados recebeu 25 atletas de diferentes idades, que ainda levaram uma recordação
Em mais um momento de pausa para as seleções, José Mourinho aproveitou o facto de ter menos atletas à disposição para fazer as delícias de jovens jogadores da formação encarnada.
Nesta segunda-feira, o treinador abriu a preparação da equipa de futebol do Benfica a 25 atletas da formação, de diferentes idades, residentes no Benfica Campus. Foram recebidos pelo diretor técnico (e ex-futebolista) Simão Sabrosa.
Após o treino, os jovens puderam trocar algumas palavras com a comitiva da equipa principal e receberam autógrafos. No vídeo divulgado pelo clube, até se pode ver uma interação curiosa de Tomás Araújo com um desses jovens. «São sub-13!?», interrogou.
O próximo jogo das águias acontece na sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, diante do Atlético Clube de Portugal.