Benfica
Há 2h e 15min
VÍDEO: o primeiro treino de Mourinho no regresso ao Benfica
Treinador português já prepara a deslocação das águias à Vila das Aves
DIM
Treinador português já prepara a deslocação das águias à Vila das Aves
DIM
Terminada a apresentação, José Mourinho subiu ao relvado e orientou o primeiro treino no regresso ao comando técnico do Benfica.
As águias partilharam um excerto da sessão desta tarde, que serviu para preparar a deslocação ao AVS, marcada para as 18h00 deste sábado. Recorde-se que o Benfica tem quatro baixas para este encontro: Bah, Manu Silva, Bruma e Lukebakio.
As imagens do primeiro treino de Mourinho:
RELACIONADOS
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira
«Mourinho tem com ele a força de milhões de benfiquistas... e eu sou um deles»
Champions: Forbs assiste na goleada do Club Brugge e Grimaldo aponta golaço em Copenhaga
OFICIAL: Vítor Pereira renova com o Wolverhampton até 2028
Andebol: Sporting bate Kielce e soma segundo triunfo consecutivo na Champions
Continuar a ler
TAGS: Benfica José Mourinho Seixal AVS Treino
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS