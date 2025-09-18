Terminada a apresentação, José Mourinho subiu ao relvado e orientou o primeiro treino no regresso ao comando técnico do Benfica.

As águias partilharam um excerto da sessão desta tarde, que serviu para preparar a deslocação ao AVS, marcada para as 18h00 deste sábado. Recorde-se que o Benfica tem quatro baixas para este encontro: Bah, Manu Silva, Bruma e Lukebakio.

As imagens do primeiro treino de Mourinho: 

RELACIONADOS
EuroDreams: a chave vencedora do sorteio desta quinta-feira
«Mourinho tem com ele a força de milhões de benfiquistas... e eu sou um deles»
Champions: Forbs assiste na goleada do Club Brugge e Grimaldo aponta golaço em Copenhaga
OFICIAL: Vítor Pereira renova com o Wolverhampton até 2028
Andebol: Sporting bate Kielce e soma segundo triunfo consecutivo na Champions