Terminada a apresentação, José Mourinho subiu ao relvado e orientou o primeiro treino no regresso ao comando técnico do Benfica.

As águias partilharam um excerto da sessão desta tarde, que serviu para preparar a deslocação ao AVS, marcada para as 18h00 deste sábado. Recorde-se que o Benfica tem quatro baixas para este encontro: Bah, Manu Silva, Bruma e Lukebakio.

As imagens do primeiro treino de Mourinho: