Benfica
VÍDEO: o último treino do Benfica antes da reestreia de Mourinho
Encarnados treinaram este sábado antes da viagem para a Vila das Aves
Depois de ver o sol nascer no Seixal, José Mourinho orientou o derradeiro treino antes da reestreia na Liga portuguesa. No Benfica Campus, os encarnados fizeram o último teste de preparação para a visita à Vila das Aves para defrontar o AVS.
Recorde-se que o Benfica tem quatro baixas para este encontro: Bah, Manu Silva, Bruma e Lukebakio. A partida, que diz respeito à sexta jornada da Liga, está marcada para as 18H00 deste sábado e poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.
As imagens do treino:
