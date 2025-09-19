Depois de ver o sol nascer no Seixal, José Mourinho orientou o derradeiro treino antes da reestreia na Liga portuguesa. No Benfica Campus, os encarnados fizeram o último teste de preparação para a visita à Vila das Aves para defrontar o AVS.

Recorde-se que o Benfica tem quatro baixas para este encontro: Bah, Manu Silva, Bruma e Lukebakio. A partida, que diz respeito à sexta jornada da Liga,  está marcada para as 18H00 deste sábado e poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol. 

As imagens do treino: 



 

