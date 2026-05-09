José Neto fraturou o pulso direito na preparação do Benfica para o jogo com o Sp. Braga e não volta a jogar até ao final da temporada, noticiou o jornal Record e confirmou também o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo campeão mundial sub-17 fica assim fora das opções quer de José Mourinho, quer de Nélson Veríssimo, que o utilizou em 13 jogos na II Liga.

José Neto, recorde-se, renovou recentemente contrato com o Benfica, estando agora ligado aos encarnados até 2031.