O Benfica tem trabalhado no duro para concretizar até ao fim de fevereiro as renovações contratuais de três campeões do último Mundial Sub-17 por Portugal, tendo todos eles já se estreado na equipa principal com José Mourinho: José Neto, Banjaqui e Anísio Cabral.

Segundo apurou o Maisfutebol, as situações de José Neto e Anísio Cabral, ambos perto de completar 18 anos, estão mais bem encaminhadas. A dupla vai receber um aumento salarial significativo e assinar um novo vínculo até junho de 2031.

A negociação de Neto está sendo conduzida pela agência britânica CAA Stellar, que, entre outros nomes internacionais, cuida do espanhol Fermín López (Barcelona) e do francês Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Anísio também é agenciado por uma empresa de origem britânica, a AS1, que, em Portugal, é representada por Miguel Pinho e Raul Costa. Eles são os responsáveis, entre outros, por Nuno Mendes (PSG) e Bruno Fernandes (Manchester United).

Neste momento, o caso de Daniel Banjaqui é aquele que está mais distante do desfecho positivo. Ainda não há uma aproximação entre as partes envolvidas, apesar do desejo mútuo de renovação (também até junho de 2031).

Alvo de observação de Barcelona e Chelsea, Banjaqui, que vai fazer 18 anos em março, é agenciado pela portuguesa Team of Future, de Bruno Carvalho, que trabalha, por exemplo, com Florentino, que trocou o Benfica pelo Burnley no começo da época.

Também com peso no estrangeiro, esta foi a agência que intermediou duas compras recentes: o argentino Enzo Barrenechea (ex-Aston Villa) e o colombiano Richard Rios (ex-Palmeiras), que, juntos, custaram pouco mais de 40 milhões de euros.

Ao todo, o Benfica, recorde-se, teve nove campeões mundiais sub-17. Para além de José Neto, Banjaqui e Anísio Cabral, há outros seis: Mauro Furtado, Ricardo Neto, Rafael Quintas, Miguel Figueiredo, Stevan Manuel e Tomás Soares.