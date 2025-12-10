José Mourinho, treinador do Benfica, elogiou a prestação das águias na vitória sobre o Nápoles, esta quarta-feira (2-0). O técnico abordou ainda as estreias de Tiago Freitas e José Neto.

«Boa exibição. Começámos muito bem, aquilo que preparámos aconteceu e os jogadores interpretaram o jogo muito bem, com um grande espírito e coesão. Tiveram classe e confiança para explorar os espaços que íamos encontrar. Fizemos um grande jogo, uma grande vitória que nos mantém na luta. Agora temos dois jogos de dificuldade máxima, com Juventus e Real Madrid, mas estamos lá.»

Prestação de Ivanovic

«Correu bem. Acho que nós treinadores acertamos normalmente com as escolhas. E depois os jogadores fazem com que as decisões pareçam boas ou, ou que pareçamos uns coitadinhos. Conheço bem o Antonio Conte e a maneira como costuma planear os jogos. O Ivanovic trabalhou muito para a equipa. Pavlidis entrou para um jogo diferente, para segurar a bola e ganhar faltas. O mérito é dos jogadores, ponto final e acabou.»

Bolas nas costas da defesa napolitana

«O problema foi para o Buongiorno e o Beukema, quando chegavam à zona do Sudakov, Barreiro e Aursnes. Quando o Ivanovic entrava na linha defensiva era sempre perigoso. É injusto dizer que este é melhor ou aquele, todos estiveram bem.»

Estreias de José Neto e Tiago Freitas

«Confio neles e se tivessem que jogar, jogariam. Se houvesse algum problema com o Dahl entraria o José Neto. Ou com o Ríos, entraria o Freitas pois assemelha-se muito na sua capacidade física, com as devidas distâncias. Com a transformação para cinco defesas, apanhámos o Aursnes e o Barreiro em fadiga e era preciso gente forte no jogo aéreo. Os dois têm essa capacidade. Estrear-se pelo Benfica é top, na Champions e na Luz ainda melhor. A ganhar é o auge.»